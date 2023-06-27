Путин: Военнослужащие фактически остановили гражданскую войну

Военнослужащие РФ, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, фактически остановили гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к военным и силовикам в Кремле.

Он поблагодарил военных, которые защитили страну от потрясений, защитили жизнь и свободу граждан.