Путин: Военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
Военнослужащие РФ, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, фактически остановили гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к военным и силовикам в Кремле.
Он поблагодарил военных, которые защитили страну от потрясений, защитили жизнь и свободу граждан.
Днем ранее Путин в своем обращении поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Глава государства предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать один из трех вариантов развития их будущего. Президент подчеркнул, что с самого начала военного мятежа у российских властей были готовые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru