Путин заявил, что «не припомнит» разговора с угрозами от Трампа

Ранее американский политик и экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что предупреждал президента РФ Владимира Путина об «ударе по центру Москвы в случае нападения на Украину».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал слова кандидата в президенты США, отметив, что Кремль не раскрывает подробности разговоров на высшем уровне. Песков добавил, что некоторые мировые лидеры «не соблюдают информационную гигиену», но это остается «на их совести», передает «Радиоточка НСН».

