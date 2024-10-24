Путин заявил, что «не припомнит» разговора с угрозами от Трампа

Российский президент Владимир Путин заявил, что «не припомнит» разговора с угрозами от Трампа.

«Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США. Я предлагаю серьезно к заявлениям подобного рода не относиться», - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Чертовский сумасшедший!»: Трамп удивил избирателей «ударом по Москве»

Ранее американский политик и экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что предупреждал президента РФ Владимира Путина об «ударе по центру Москвы в случае нападения на Украину».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал слова кандидата в президенты США, отметив, что Кремль не раскрывает подробности разговоров на высшем уровне. Песков добавил, что некоторые мировые лидеры «не соблюдают информационную гигиену», но это остается «на их совести», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:БриксДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры