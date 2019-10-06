Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского

Президент России Владимир Путин признался в отсутствии всякого интереса к положению украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот оказался после публикации его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Российский президент сделал свое заявление, отвечая на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса на Российской энергетической неделе. Запись беседы была показана в программе «Москва. Путин. Кремль».

Путин отметил, что ему не интересно положение Зеленского.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского)», - рекомендовал российский президент.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал ситуацию, в которой оказался глава Украины после его обещания Трампу расследовать дело сына его соперника по президентской гонке Джо Байдена, в непростой ситуации, напоминают Известия.

Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о варианте решения конфликта на Донбассе с участием иностранных военных, который США вряд ли поддержат - иначе Трампу придется проиграть президентские выборы.

