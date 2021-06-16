Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам саммита с коллегой из США Джо Байденом, ответил на вопрос об оппозиционере Алексее Навальном. По словам Путина, Навальный знал, что нарушает закон, но сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.
«Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условному наказанию. Он, сознательно игнорируя это требование закона, выехал за границу на лечение. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал – то есть сознательно шел на то, чтобы быть задержанным», – заявил российский президент.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предполагал, что Байден может попытаться затронуть на переговорах с Путиным вопрос обмена Навального.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Путин прокомментировал тему обмена заключенными между Россией и США
- Украина потребовала у Белоруссии пояснений насчет участия ЛНР в следствии против Протасевича
- Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности
- Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена насчет слов про «убийцу»
- Путин: Тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
- Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
- «Никакой враждебности»: Путин оценил переговоры с Байденом
- Путин и Байден договорились о возвращении послов
- В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
- Российско-американский саммит в Женеве завершился
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru