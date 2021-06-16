Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам саммита с коллегой из США Джо Байденом, ответил на вопрос об оппозиционере Алексее Навальном. По словам Путина, Навальный знал, что нарушает закон, но сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.

«Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условному наказанию. Он, сознательно игнорируя это требование закона, выехал за границу на лечение. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал – то есть сознательно шел на то, чтобы быть задержанным», – заявил российский президент.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предполагал, что Байден может попытаться затронуть на переговорах с Путиным вопрос обмена Навального.

