Лукашенко: Белорусы должны участвовать в урегулировании украинского конфликта
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы, передает ТАСС.
По его словам, он всегда настаивал на этом.
«И украинцам об этом говорил, и россиянам, Путина предупредил», - рассказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что это проблема касается и его страны.
«Не хочу, чтобы там решались вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», - пояснил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru