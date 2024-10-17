Лукашенко: Белорусы должны участвовать в урегулировании украинского конфликта

По его словам, он всегда настаивал на этом.

«И украинцам об этом говорил, и россиянам, Путина предупредил», - рассказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что это проблема касается и его страны.

«Не хочу, чтобы там решались вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», - пояснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

