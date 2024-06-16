Путин заявил, что мусульманские организации вносят вклад в единение народа РФ
16 июня 202401:34
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрамом, сообщает «Газета.ру».
Глава государства отметил, что Курбан-байрам помогает сближению людей, напоминает о милосердии и справедливости, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама.
Российский лидер указал, что мусульмане в России инициируют новые инициативы в сфере культуры, образования и просвещения.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru