Путин заявил, что мусульманские организации вносят вклад в единение народа РФ

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрамом, сообщает «Газета.ру».

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Глава государства отметил, что Курбан-байрам помогает сближению людей, напоминает о милосердии и справедливости, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама.

Российский лидер указал, что мусульмане в России инициируют новые инициативы в сфере культуры, образования и просвещения.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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