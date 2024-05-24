Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Россия отдаёт себе отчёт в том, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент РФ указал, что переговоры Москвы и Киева должны быть возобновлены, однако российской стороне необходимо понять, с кем нужно и можно иметь дело.
«Для выхода на подписание юридических обязывающих документов мы должны быть полностью уверены в том, что имеем дело с легитимными властями», - заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что его полномочия на посту главы государства продолжаются из-за объявленного в стране военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru