Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент РФ указал, что переговоры Москвы и Киева должны быть возобновлены, однако российской стороне необходимо понять, с кем нужно и можно иметь дело.

«Для выхода на подписание юридических обязывающих документов мы должны быть полностью уверены в том, что имеем дело с легитимными властями», - заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что его полномочия на посту главы государства продолжаются из-за объявленного в стране военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

