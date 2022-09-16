Путин заявил, что Киев отказался от переговоров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, сообщает РИА Новости.
На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он выразил сожаление из-за того, что власти Украины отказалось от переговорного процесса
«Мы сделаем всё, для того чтобы это всё прекратилось как можно быстрее. К сожалению... руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путём, как они говорят, на поле боя», - подчеркнул российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему констатируют «отсутствие каких-либо предпосылок для переговоров» Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает RT.
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