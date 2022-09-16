Экс-депутат заявил, что у РФ есть основания для объявления войны Украине

Бывший заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в ответ на обстрелы освобождённых территорий России следует уничтожить верхушку украинской власти, в том числе, президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Ura.ru.

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Экс-депутат считает, что России нужно создавать в Киеве панику, хаос и коллапс.

«Уже территория РФ обстреливается. У России есть все основания для объявления войны Украине», — заключил Шерин.

Ранее посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что Украине очень быстро придет конец, если Россия вместо специальной военной операции перейдет к настоящим военным действиям, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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