Экс-депутат заявил, что у РФ есть основания для объявления войны Украине
Бывший заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в ответ на обстрелы освобождённых территорий России следует уничтожить верхушку украинской власти, в том числе, президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Ura.ru.
Экс-депутат считает, что России нужно создавать в Киеве панику, хаос и коллапс.
«Уже территория РФ обстреливается. У России есть все основания для объявления войны Украине», — заключил Шерин.
Ранее посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что Украине очень быстро придет конец, если Россия вместо специальной военной операции перейдет к настоящим военным действиям, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- В ЛНР подтвердили гибель генпрокурора Горенко и его заместителя
- IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов
- Минобороны РФ заявило о 400 убитых и раненых бойцах ВСУ
- Экс-депутат заявил, что у РФ есть основания для объявления войны Украине
- Минобороны РФ заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
- Лидеры стран ШОС приняли самаркандскую декларацию
- В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном
- Власти Новой Каховки сообщили о 10 взрывах над городом
- Познер опроверг информацию о своей госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru