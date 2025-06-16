Путин поручил ввести во всех школах должность советника по воспитанию
Президент России Владимир Путин распорядился ввести во всех государственных и муниципальных школах страны должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания наблюдательного совета движения «Движение первых».
Согласно документу, правительство России и региональные власти должны обеспечить создание этих должностей с целью формирования единой воспитательной среды.
Также поручено предусмотреть необходимые ассигнования в проекте федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, а также на последующие годы.
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы субъектов РФ. Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 октября 2025 года, затем — ежегодно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru