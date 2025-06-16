Путин поручил ввести во всех школах должность советника по воспитанию

Президент России Владимир Путин распорядился ввести во всех государственных и муниципальных школах страны должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания наблюдательного совета движения «Движение первых».

Согласно документу, правительство России и региональные власти должны обеспечить создание этих должностей с целью формирования единой воспитательной среды.