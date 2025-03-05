Путин заявил, что число погибших в ДТП за 20 лет снизилось более чем вдвое

Он подчеркнул, что этого пока недостаточно, безопасность на дорогах все еще требует серьезного внимания.

Путин подчеркнул, что к 2030 году смертность должна быть снижена в 1,5 раза.

Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил НСН, что беспилотные автомобили в России попадают в аварии на 21% чаще, эксперимент необходимо расширять для наработки опыта и снижения числа ДТП.

