Путин заявил, что число погибших в ДТП за 20 лет снизилось более чем вдвое

Число погибших в ДТП в России за 20 лет снизилось более чем вдвое, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

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Он подчеркнул, что этого пока недостаточно, безопасность на дорогах все еще требует серьезного внимания.

Путин подчеркнул, что к 2030 году смертность должна быть снижена в 1,5 раза.

Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил НСН, что беспилотные автомобили в России попадают в аварии на 21% чаще, эксперимент необходимо расширять для наработки опыта и снижения числа ДТП.

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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