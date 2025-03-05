Путин заявил, что число погибших в ДТП за 20 лет снизилось более чем вдвое
Число погибших в ДТП в России за 20 лет снизилось более чем вдвое, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
Он подчеркнул, что этого пока недостаточно, безопасность на дорогах все еще требует серьезного внимания.
Путин подчеркнул, что к 2030 году смертность должна быть снижена в 1,5 раза.
Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил НСН, что беспилотные автомобили в России попадают в аварии на 21% чаще, эксперимент необходимо расширять для наработки опыта и снижения числа ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru