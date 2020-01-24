Новости за ночь: ООН одобрила идею Путина провести саммит лидеров пяти стран

В ООН положительно оценили предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит с участием лидеров пяти стран, являющихся постоянными участниками Совета безопасности организации. Это Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами объединения, передает RT. Содействие дискуссиям между постоянными членами Совбеза ООН приветствуются, добавил он.

Владимир Путин предложил провести саммит по мировым проблемам, выступая на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Российский лидер считает, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за сохранение цивилизации и должны подать всем остальным пример для сохранения мира. Путин дал понять, что саммит может состояться в любой точке мира.

Представитель МИД Великобритании сообщил агентству ТАСС, что власти страны будут ждать от правительства России дальнейших деталей по этому предложению.

