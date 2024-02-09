Путин: Запад уже начал осознавать невозможность поражения России

Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Пусть думает, что делать дальше», — сказал глава государства. Он указал, что Москва готова к диалогу.

Также Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, что американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится.

Российский лидер указал, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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