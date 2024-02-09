Путин: Запад уже начал осознавать невозможность поражения России
9 февраля 202402:43
Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Пусть думает, что делать дальше», — сказал глава государства. Он указал, что Москва готова к диалогу.
Также Путин назвал дешевой провокацией заявления о том, что американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится.
Российский лидер указал, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru