Посол Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия ВСУ

По его словам, данная беседа наглядно продемонстрировала принципиально разные подходы Вашингтона и Москвы к международной политике. «Нам было подтверждено, что США будут использовать все силы и средства, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан», – заявил дипломат.

Отмечается, что России остается только добиваться «простой, ясной, четкой и энергичной» в ходе специальной военной операции.

Ранее Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

