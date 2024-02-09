Посол Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия ВСУ

Американские власти в процессе дипломатических контактов с представителями России подтвердили, что намерены игнорировать озабоченность Москвы, и бросят все силы на поставку оружия Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

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По его словам, данная беседа наглядно продемонстрировала принципиально разные подходы Вашингтона и Москвы к международной политике. «Нам было подтверждено, что США будут использовать все силы и средства, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан», – заявил дипломат.

Отмечается, что России остается только добиваться «простой, ясной, четкой и энергичной» в ходе специальной военной операции.

Ранее Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаВСУ

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