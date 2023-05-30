Путин: Запад создал из Украины «антиРоссию»
Украиной последние годы руководили связанные с Западом люди, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки креативной экономики.
«Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые Западом», - сказал российский лидер.
По его словам, руководители Украины встали на путь борьбы с Россией. Поддерживаемые Западом политики превратили страну в «антироссию», констатировал Путин.
Минобороны 30 мая сообщило о террористической атаке с помощью беспилотников по объектам в Москве. Киев задействовал в атаке восемь дронов самолетного типа, все они уничтожены.
Также военное ведомство заявило о нанесении ударов по центрам принятия решений на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru