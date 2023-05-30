Лавров: Киевский режим давно перешел к террористическим методам
Нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием оружия Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что заявления стран Запада о том, что поставляемое оружие не должно быть использовано против территории России – это очередная ложь.
Ранее, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания Владимира Путина о борьбе с терроризмом по-прежнему актуальны. Комментируя слова главы государства о том, что террористов будут преследовать везде и будут «мочить в сортире», произнесенные в сентябре 1999 года, он указал, что «все сказанное тогда в полной мере актуально и сейчас», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВСУ потеряли 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
- Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
- FIDE пригласила гроссмейстера Карякина на Кубок мира
- Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием
- Лавров: Киевский режим давно перешел к террористическим методам
- Шестнадцатилетняя Андреева вышла во второй круг Roland Garros
- Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в конце года
- Вучич: ситуация в Косово может пойти в плохом направлении
- Бочкарёв: Завершается строительство ФОКа с бассейном в районе Перово
- В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru