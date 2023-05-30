Лавров: Киевский режим давно перешел к террористическим методам

Он отметил, что заявления стран Запада о том, что поставляемое оружие не должно быть использовано против территории России – это очередная ложь.

Ранее, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания Владимира Путина о борьбе с терроризмом по-прежнему актуальны. Комментируя слова главы государства о том, что террористов будут преследовать везде и будут «мочить в сортире», произнесенные в сентябре 1999 года, он указал, что «все сказанное тогда в полной мере актуально и сейчас», сообщает «Радиоточка НСН».

