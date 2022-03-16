Путин: Запад пытается расколоть общество через «пятую колонну»
Президент России Владимир Путин 16 марта на совещании заявил, что Запад пытается расколоть российское общество и использовать «пятую колонну», ставка делается на национал-предателей.
«Ставка на национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там», - сказал Путин.
По словам главы государства, Запад использует любителей роскоши и комфорта.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украина давно могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru