«Ставка на национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там», - сказал Путин.

По словам главы государства, Запад использует любителей роскоши и комфорта.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украина давно могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

