В США заявили об уничтожении Байденом страны антироссийскими санкциями

Ограничительные меры в отношении России администрации Джо Байдена бьют по глобальной финансовой системе, уничтожая ее и вместе с ней сами США, считает журналист Fox News Такер Карлсон.

Глава Всемирного банка: антироссийские санкции окажут большое влияние на мировую экономику

Он назвал санкции против Москвы полномасштабной экономической войной против россиян, указав на незаконность изъятия собственности попавших под санкции людей.

По словам журналиста, в США технологические гиганты взяли под контроль настроения американцев, фактически нарушив закон об этике в сфере коммуникации и введя цензуру. Отмечается, что последние годы соцсети Facebook, Twitter, а также компания Google получили большую власть над умами жителей страны, чем церковь.

Так, Google удаляет данные об инфляции, которая достигла в Америке критических значений. Как отмечает Карлсон, среднестатистические американцы просто в ужасе от происходящего. Угрозу для своего уровня жизни почувствовали даже люди с высокими доходами.

Также журналист обвинил Белый дом в повышении цен на бензин. Он подчеркнул, что власти сами не скрывают, что это произошло из-за антироссийских санкций, включающих запрет на покупку энергоресурсов у Москвы. Карлсон назвал меры против России разрушителями США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииДжо БайденСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры