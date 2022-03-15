В США заявили об уничтожении Байденом страны антироссийскими санкциями

Он назвал санкции против Москвы полномасштабной экономической войной против россиян, указав на незаконность изъятия собственности попавших под санкции людей.

По словам журналиста, в США технологические гиганты взяли под контроль настроения американцев, фактически нарушив закон об этике в сфере коммуникации и введя цензуру. Отмечается, что последние годы соцсети Facebook, Twitter, а также компания Google получили большую власть над умами жителей страны, чем церковь.

Так, Google удаляет данные об инфляции, которая достигла в Америке критических значений. Как отмечает Карлсон, среднестатистические американцы просто в ужасе от происходящего. Угрозу для своего уровня жизни почувствовали даже люди с высокими доходами.

Также журналист обвинил Белый дом в повышении цен на бензин. Он подчеркнул, что власти сами не скрывают, что это произошло из-за антироссийских санкций, включающих запрет на покупку энергоресурсов у Москвы. Карлсон назвал меры против России разрушителями США.

