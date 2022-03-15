В США заявили об уничтожении Байденом страны антироссийскими санкциями
Ограничительные меры в отношении России администрации Джо Байдена бьют по глобальной финансовой системе, уничтожая ее и вместе с ней сами США, считает журналист Fox News Такер Карлсон.
Он назвал санкции против Москвы полномасштабной экономической войной против россиян, указав на незаконность изъятия собственности попавших под санкции людей.
По словам журналиста, в США технологические гиганты взяли под контроль настроения американцев, фактически нарушив закон об этике в сфере коммуникации и введя цензуру. Отмечается, что последние годы соцсети Facebook, Twitter, а также компания Google получили большую власть над умами жителей страны, чем церковь.
Так, Google удаляет данные об инфляции, которая достигла в Америке критических значений. Как отмечает Карлсон, среднестатистические американцы просто в ужасе от происходящего. Угрозу для своего уровня жизни почувствовали даже люди с высокими доходами.
Также журналист обвинил Белый дом в повышении цен на бензин. Он подчеркнул, что власти сами не скрывают, что это произошло из-за антироссийских санкций, включающих запрет на покупку энергоресурсов у Москвы. Карлсон назвал меры против России разрушителями США.
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