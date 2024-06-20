Путин: Запад поменяет Зеленского в 2025 году

Запад спишет на президента Украины Владимира Зеленского все непопулярные решения. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

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Отвечая на вопросы российских журналистов, он подчеркнул, что после этого украинского лидера поменяют и произойдёт это в 2025 году.

«На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста... А потом поменяют. Я думаю... в первой половине следующего года», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что США продолжат поддерживать Зеленского ещё в течение года, но затем могут заменить его из-за больших потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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