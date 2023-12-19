Путин: Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года

В ходе заседания коллегии Минобороны он отметил, что Москва «не делала ничего, но постепенно была вынуждена втянуться» для защиты людей.

«Они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно, если можно так сказать, нас переиграли. Использование этой агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия», - указал глава государства.

Он добавил, что после этого Запад отказался от всяких Минских соглашений, с целью «строить современные вооружённые силы Украины» и втянуть Киев в НАТО.

Ранее Путина заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

