Путин: Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе заседания коллегии Минобороны он отметил, что Москва «не делала ничего, но постепенно была вынуждена втянуться» для защиты людей.
«Они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно, если можно так сказать, нас переиграли. Использование этой агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия», - указал глава государства.
Он добавил, что после этого Запад отказался от всяких Минских соглашений, с целью «строить современные вооружённые силы Украины» и втянуть Киев в НАТО.
Ранее Путина заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru