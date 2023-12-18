Глава МИД добавил, что в апреле этого года встречался с группой политологов в Нью-Йорке во время председательства РФ в Совете Безопасности ООН. Уже тогда высказывалась позиция о необходимости перемирия.

«Да, надо замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить, и дальше через какое-то время возобновить боевые действия. Они не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время», - заявил Лавров.

При этом изменение позиции о том, что происходит на полях сражений, не меняет отношения зарубежных стран к ситуации. На Западе по-прежнему считают Россию угрозой, уточнил он.

Ранее Financial Times сообщила о том, что ряд европейских союзников Украины обсуждают вариант согласия на «заморозку конфликта», который будет представлен победой Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

