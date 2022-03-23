Путин: Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам

Своими нелегитимными решениями Запад перечеркнул доверие к валютам стран региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Доллары не нужны»: В Госдуме призвали россиян скупать золото

Он напомнил, что в последние несколько недель ряд стран незаконно заморозили активы РФ.

Ранее RT сообщило, что Владимир Путин запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ до конца 2022 года.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикакомпанияВалютаЗападВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры