Путин: Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам
23 марта 202215:37
Своими нелегитимными решениями Запад перечеркнул доверие к валютам стран региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что в последние несколько недель ряд стран незаконно заморозили активы РФ.
Ранее RT сообщило, что Владимир Путин запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ до конца 2022 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru