Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств, сообщает ТАСС.
На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что таким образом также пытаются поддержать западное доминирование.
«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что ряда государств пытается переписать мировую историю, ослабить Россию и раскачать её суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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