Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что таким образом также пытаются поддержать западное доминирование.

«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ряда государств пытается переписать мировую историю, ослабить Россию и раскачать её суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападПрава ЧеловекаСПЧВладимир Путин
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