Путин: Запад хотел развалить Россию после распада СССР
Западные страны планировали развалить Россию после распада СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью корреспонденту программы ВГТРК «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Журналист разместил часть интервью в своем Telegram-канале 17 декабря.
Российский лидер признался, что в 2000-ых ему была свойственна некоторая наивность в отношении Запада. Несмотря на работу в разведке и российской власти, он списывал негатив западных партнеров в отношении России на инерцию конфронтации. Однако, у Запада оставались намерения «доразвалить» Россию ради ее ресурсов.
«Такая всё-таки большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире, с достаточно большим, по сравнению с другими странами Европы, населением, в общем не нужна. Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей. И вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы, но исходя из того, что всё по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса, и не будет иметь возможности отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое российское государство», — цитируют «Известия» российского президента.
Ранее Владимир Путин заявил, что выражение «Россия - бензоколонка» в настоящее время к стране не применимо, сообщает пресс-служба Кремля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru