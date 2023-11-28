Путин заявил, что Запад стремится расчленить и разграбить Россию

Выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора он указал, что «в логику западных расистов и колонизаторов» не укладывается существующее в России «многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов».

«Поэтому вновь запустили старую шарманку: мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские - народ рабов... На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда надо посеять смуту», - заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад пытается «дружить» со странами не ради себя, а для того, чтобы вытеснить Россию из разных регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

