Путин: Выражение «Россия - бензоколонка» сейчас к стране не применимо

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выражение «Россия - бензоколонка» в настоящее время к стране не применимо.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинНефтьРоссия

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