Путин: Выражение «Россия - бензоколонка» сейчас к стране не применимо
7 декабря 202315:03
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пьяным и в шортах запретили вход в суды России
- Путин: Выражение «Россия - бензоколонка» сейчас к стране не применимо
- «Порочат имя»: Вдова Градского ответила на обвинения его старших детей
- Мосгорсуд в закрытом режиме продлил арест Стрелкова на полгода
- Депутат Останина отозвала жалобы на юмористический Тelegram-канал
- Экономист Латкин призвал не покупать лотерейные билеты
- Niletto обозвал «колхозниками» фанатов сериала «Слово пацана»
- ФСБ заявила о раскрытии теракта с подрывом поездов на БАМе
- Новые авто в России подорожают с Нового года
- СМИ: Карпина дисквалифицировали на два матча за слова о дебилах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru