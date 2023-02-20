Песков: На послание Путина пригласили участников спецоперации

Участников специальной военной операции пригласили на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию РФ 21 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.

Как отметил представитель Кремля, гостями мероприятия, «естественно», станут депутаты и сенаторы.

«Будут участники специальной военной операции, много других представителей», — добавил Песков.

Ранее Песков сообщил, что глава государства в своем выступлении уделит внимание теме спецоперации.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий ПесковВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию
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