Песков: На послание Путина пригласили участников спецоперации
Участников специальной военной операции пригласили на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию РФ 21 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.
Как отметил представитель Кремля, гостями мероприятия, «естественно», станут депутаты и сенаторы.
«Будут участники специальной военной операции, много других представителей», — добавил Песков.
Ранее Песков сообщил, что глава государства в своем выступлении уделит внимание теме спецоперации.
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