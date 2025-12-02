Таиланд запросил поддержку Индии в получении полноправного членства в БРИКС
Таиланд запросил у Индии поддержку в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к БРИКС. Об этом заявили в таиландском МИД по итогам встречи министра Сихасака Пхуангкеткеу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
«Министр иностранных дел обратился к Индии с просьбой поддержать заинтересованность Таиланда присоединиться к БРИКС во время председательства Индии... в 2026 году», - указано в сообщении.
МИД Таиланда подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств обсудили внешнюю политику в условиях текущих геополитических вызовов. Бангкок подтвердил готовность к сотрудничеству с Нью-Дели «для укрепления региональной интеграции».
Ранее Таиланд присоединился к БРИКС в качестве государства-партнера, страна получила такой статус с января 2025 года, пишет Ura.ru.
