Путин высказался о своем участии в президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них.

Песков: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году

По его словам, когда решение будет принято, «тогда и поговорим».

Ранее, 11 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты прошедших в стране выборов говорят об абсолютной поддержке населением курса Владимира Путина. При этом, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 8 сентября, уровень доверия Владимиру Путину за неделю с 28 августа по 3 сентября снизился на 0,5% и составил 77,1%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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