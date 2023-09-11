Песков: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году
Президент Владимир Путин пока не заявлял о возможном выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РБК.
«Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию ... на нынешнем этапе никто составить не может», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что президентские выборы в следующем году станут уникальными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил эксперт, голосование станет первым после внесения изменений в Конституцию, будет проводиться на фоне специальной военной операции и в условиях «самого сильного в истории» санкционного давления на РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru