Великобритания обвинила Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию
Глава правительства Великобритании Кир Стармер обвинил лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, сообщает Politico.
По данным издания, премьер-министр указал, что в результате действий двух президентов цены постоянно то растут, то снижаются. В результате «семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию».
Газета отмечает, что Стармеру в скором времени предстоят местные выборы, которые будут непростыми. Их исход будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил сомнение в устойчивости позиций премьер-министра Великобритании Кира Стармера после заявлений президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
