Песков: результаты выборов говорят об абсолютной поддержке Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты прошедших в стране выборов говорят об абсолютной поддержке населением курса Владимира Путина.

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В интервью «Известиям» он отметил, что это «не может не вызывать радости».

«Это свидетельствует о том, что региональные руководители вместе с федеральным правительством в русле поручения президента действуют так, что люди ставят «пятерку», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что выборы состоялись, несмотря на всю сложность по их объёму.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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