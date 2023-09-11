Песков: результаты выборов говорят об абсолютной поддержке Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты прошедших в стране выборов говорят об абсолютной поддержке населением курса Владимира Путина.
В интервью «Известиям» он отметил, что это «не может не вызывать радости».
«Это свидетельствует о том, что региональные руководители вместе с федеральным правительством в русле поручения президента действуют так, что люди ставят «пятерку», - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также добавил, что выборы состоялись, несмотря на всю сложность по их объёму.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru