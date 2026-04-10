Неизвестные трейдеры поставили $1 млрд на обвал нефти перед объявлением перемирия США и Ирана

В 22:45 мск были проданы 8600 контрактов на нефть марки Brent и американскую WTI. Около 01:30 мск президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. После этого нефтяные фьючерсы рухнули на 15%, опустившись ниже $100 за баррель.

По данным агентства, подозреваемые трейдеры продали сразу 6200 лотов фьючерсов на североморскую нефть Brent или около 1% общего объема торгов. Примерно в то же время было продано 2400 лотов фьючерсов техасскую нефть WTI — также около 1% дневного объема.

Владельцы счетов могли располагать большим объемом данных, чем остальные участники. Группа делает ставки на военные события и выигрывает с 2024 года и используют несколько аккаунтов.

Дальнейшие действия президента США Дональда Трампа после объявленного перемирия с Ираном остаются непредсказуемыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

