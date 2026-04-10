СМИ: Дмитриев прибыл в США для встреч с членами команды Трампа

Он проводит ряд встреч с членами администрации лидера США Дональда Трампа. Переговоры будут касаться экономического взаимодействия Вашингтона и Москвы и обсуждение условий мирного соглашения по Украине.

Агентство отмечает, что визит проходит на фоне приближающегося срока истечения действия антироссийских санкций в отношении нефти РФ. Вопрос продления или отмены ограничительных мер также может обсуждаться в ходе встреч в Вашингтоне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Москва и Вашингтон обсуждают проведение новой встречи по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

