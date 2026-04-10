СМИ: Дмитриев прибыл в США для встреч с членами команды Трампа
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев находится в США, сообщает Reuters.
Он проводит ряд встреч с членами администрации лидера США Дональда Трампа. Переговоры будут касаться экономического взаимодействия Вашингтона и Москвы и обсуждение условий мирного соглашения по Украине.
Агентство отмечает, что визит проходит на фоне приближающегося срока истечения действия антироссийских санкций в отношении нефти РФ. Вопрос продления или отмены ограничительных мер также может обсуждаться в ходе встреч в Вашингтоне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Москва и Вашингтон обсуждают проведение новой встречи по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Зеленский согласился на пасхальное перемирие
- СМИ: Дмитриев прибыл в США для встреч с членами команды Трампа
- Великобритания обвинила Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию
- ЦБ РФ прокомментировал всплеск спроса на наличные
- Более 1,5 миллиона россиян запретили себе новые сим-карты
- Путин объявил пасхальное перемирие на два дня
- Политолог оценил вероятность выхода США из НАТО при Трампе
- Газманов рассказал о разрыве с друзьями после начала СВО
- Газманов заявил, что талант важнее диплома для артиста
- NL International подала иск к Виктории Боне из-за ее высказываний