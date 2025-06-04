Песков рассказал о сроках новых переговоров с Украиной
4 июня 202513:48
Сроки новой российско-украинской встречи зависят от готовности сторон к продолжению переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, установить здесь «какую-то стандартизируемую цикличность» вряд ли возможно.
«Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки», - заключил представитель Кремля.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли договоренности о проведении следующего раунда переговоров, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru