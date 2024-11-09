Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом в Кветте

Российский лидер заверил, что Россия и Пакистан будут вместе бороться со всеми формами и проявлениями терроризма.

Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв на железнодорожном вокзале в пакистанском Кветте произошел рано утром 9 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По последним данным, в результате теракта погибли 24 человека, около 50 пострадали. По данным полиции, взрыв совершил террорист-смертник. Известно, что он привел в действие взрывное устройство рядом с кассами, где было большое скопление людей.

