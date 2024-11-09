Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом в Кветте
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта, где погибли 24 человека, сообщили в Кремле.
Российский лидер заверил, что Россия и Пакистан будут вместе бороться со всеми формами и проявлениями терроризма.
Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Взрыв на железнодорожном вокзале в пакистанском Кветте произошел рано утром 9 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По последним данным, в результате теракта погибли 24 человека, около 50 пострадали. По данным полиции, взрыв совершил террорист-смертник. Известно, что он привел в действие взрывное устройство рядом с кассами, где было большое скопление людей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Пентагоне отказали Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
- Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом в Кветте
- На Западе выросли продажи антиутопий после победы Трампа на выборах
- Россия поможет Кубе восстановить энергоснабжение после урагана «Рафаэль»
- Российские войска нанесли удар по военным аэродромам ВСУ
- Рябков заявил об угрозе разрыва дипотношений между Россией и США
- СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в девятиэтажке в Пятигорске
- В Вышнем Волочке после отравления неизвестным веществом умер ребенок
- РФС отстранил арбитра Безбородова до конца сезона
- Число погибших при теракте в Пакистане увеличилось до 24
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru