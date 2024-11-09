Число погибших при теракте в Пакистане увеличилось до 24
Количество погибших при теракте на железнодорожном вокзале в Пакистане увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает издание «Dawn».
Отмечается, что еще 53 человека получили ранения.
Взрыв на ж/д станции в городе Кветта произошел рано утром 9 ноября перед отправлением поезда, следовавшего в Пешавар. Известно, что террорист привел взрывное устройство в действие рядом с кассами, где было большое скопление людей.
Власти призвали местных жителей не отправляться на железнодорожную станцию, в травматологический центр Кветты или в больницу, предположив, что «может произойти повторная атак».
В связи с произошедшим в городе усилили меры безопасности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Пятигорске произошел взрыв.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тульской области 10 дронов ВСУ атаковали Алексинский химкомбинат
- Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Трампа
- Финансист: Российские банки отказались принимать старые доллары
- В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам
- Рогов: Требования Порошенко к Трампу и Зеленскому являются клоунадой
- МИД Эстонии: В Киеве в дом посла Кольк попал дрон
- СМИ: Депутат Судзуки проведет работу с Исибой для ответа на сигнал Путина
- В Пятигорске произошел взрыв в многоэтажке
- Боец ММА Малыхин проиграл титул One в бою с сенегальцем Кейном
- СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru