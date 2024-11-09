Число погибших при теракте в Пакистане увеличилось до 24

Количество погибших при теракте на железнодорожном вокзале в Пакистане увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает издание «Dawn».

Отмечается, что еще 53 человека получили ранения.

Взрыв на ж/д станции в городе Кветта произошел рано утром 9 ноября перед отправлением поезда, следовавшего в Пешавар. Известно, что террорист привел взрывное устройство в действие рядом с кассами, где было большое скопление людей.

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Власти призвали местных жителей не отправляться на железнодорожную станцию, в травматологический центр Кветты или в больницу, предположив, что «может произойти повторная атак».

В связи с произошедшим в городе усилили меры безопасности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Пятигорске произошел взрыв.

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ФОТО: travelask.ru
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