Число погибших при теракте в Пакистане увеличилось до 24

Количество погибших при теракте на железнодорожном вокзале в Пакистане увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает издание «Dawn».

Отмечается, что еще 53 человека получили ранения.

Взрыв на ж/д станции в городе Кветта произошел рано утром 9 ноября перед отправлением поезда, следовавшего в Пешавар. Известно, что террорист привел взрывное устройство в действие рядом с кассами, где было большое скопление людей.