Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Наполитано
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер назвал Наполитано выдающимся государственным деятелем и патриотом Италии. Путин отметил, что бывший итальянский лидер сражался с фашизмом в рядах Сопротивления, после чего служил Италии на посту президента многие годы.
По словам президента, Наполитано уважали его соотечественники, а на международной арене политик пользовался авторитетом. Российский лидер подчеркнул, что сохранит светлую память о экс-президенте Италии.
Ранее Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время наводнения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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