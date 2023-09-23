Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Наполитано

Российский лидер назвал Наполитано выдающимся государственным деятелем и патриотом Италии. Путин отметил, что бывший итальянский лидер сражался с фашизмом в рядах Сопротивления, после чего служил Италии на посту президента многие годы.

По словам президента, Наполитано уважали его соотечественники, а на международной арене политик пользовался авторитетом. Российский лидер подчеркнул, что сохранит светлую память о экс-президенте Италии.

Ранее Путин выразил соболезнования из-за гибели в Ливии людей во время наводнения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

