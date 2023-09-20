МО Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

Азербайджанское оборонное ведомство попросило проявить терпение пока идет расследование.

Вечером 20 сентября российское Минобороны сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, находившиеся в автомобиле военные погибли. Уточняется, что автомобиль обстреляли, когда российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста около населенного пункта Джанятаг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский миротворческий контингент осуществляет защиту мирного населения Нагорного Карабаха. Российский лидер отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями» Армении, Азербайджана и непризнанной республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

