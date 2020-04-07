Путин выразил поддержку попавшему в реанимацию Джонсону

«Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», - говорится в послании российского лидера, размещённом на сайте Кремля.

У 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирус 26 марта. Он самоизолировался в своем кабинете и продолжал работать. За 10 дней сбить температуру не удалось, и 5 апреля глава британского правительства был госпитализирован для проведения анализов.

В понедельник вечером стало известно, что Джонсона перевели в реанимацию. По официальной информации, премьер-министр получает кислород, но не подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт ТАСС.

