Путин вынес на Совбез РФ встречу глав СВР и ЦРУ в Анкаре
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности вынес на обсуждение итоги визита делегаций РФ на саммиты G20 и АТЭС, а также тему переговоров главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом.
Глава государства проводит совещание в очном формате.
Встреча руководителей внешних разведок США и РФ состоялась 14 ноября в Анкаре. Переговоры были организованы с целью поддержания «рутинных контактов» между Вашингтоном и Москвой.
Так объяснил задачи встречи координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По информации агентства Reuter, темой разговора Нарышкина и Бёрнса стали последствия возможного применения Россией ядерного оружия. При этом непосредственно события на Украине они не затрагивали. Кремль не комментировал эту встречу, признав только факт её проведения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее директор ЦРУ заявил, что уже стал седым на почве переговорах с Россией и Ираном.
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