Путин вынес на Совбез РФ встречу глав СВР и ЦРУ в Анкаре

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности вынес на обсуждение итоги визита делегаций РФ на саммиты G20 и АТЭС, а также тему переговоров главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом.

Глава государства проводит совещание в очном формате.

Встреча руководителей внешних разведок США и РФ состоялась 14 ноября в Анкаре. Переговоры были организованы с целью поддержания «рутинных контактов» между Вашингтоном и Москвой.