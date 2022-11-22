Нарышкин заявил о попытках США провоцировать конфликты в СНГ

«Образцы такой деструктивной и подрывной деятельности – ситуация на Украине, где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам», — цитирует директора спецслужбы РИА Новости.

Как отметил Нарышкин, это привело к тому, что Украина превратилась в «диктаторское и коррупционное государство».

Глава СВР добавил, что общая задача спецслужб СНГ сейчас – «противодействовать деструктивным действиям западных стран на территории наших государств».

Ранее Нарышкин провел встречу с директором ЦРУ Биллом Бернсом. Главы спецслужб обсудили задержанных граждан США и ядерные риски, напоминает «Свободная пресса».

