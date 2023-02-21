Путин: выборы президента пройдут с соблюдением всех законов и правил
Выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом и с полным соблюдением всех демократических процедур, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре также пройдут с «соблюдением всех демократических и конституционных процедур».
Ранее Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям.
Это восемнадцатое послание Владимира Путина Федеральному собранию и 28-е в истории России. В прошлом году мероприятие не проводилось. Российский лидер объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями в промежуточной фиксации результатов и «планов на ближайшее время».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru