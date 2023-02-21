Путин: выборы президента пройдут с соблюдением всех законов и правил

Глава государства отметил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре также пройдут с «соблюдением всех демократических и конституционных процедур».

Ранее Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям.

Это восемнадцатое послание Владимира Путина Федеральному собранию и 28-е в истории России. В прошлом году мероприятие не проводилось. Российский лидер объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями в промежуточной фиксации результатов и «планов на ближайшее время».