Путин призвал «не перегибать палку» в наказании за экономические преступления

Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по «экономическим составам» правонарушений. Такую идею он озвучил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Конечно, государство должно контролировать происходящее в данной сфере. Нельзя допустить здесь вседозволенности. Но перегибать палку тоже не к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», - заявил глава государства.

Владимир Путин также предложил кабинету министров выдвинуть предложения по ускорению «деофшоризации» экономики.

