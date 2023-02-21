Путин призвал «не перегибать палку» в наказании за экономические преступления
Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по «экономическим составам» правонарушений. Такую идею он озвучил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Конечно, государство должно контролировать происходящее в данной сфере. Нельзя допустить здесь вседозволенности. Но перегибать палку тоже не к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», - заявил глава государства.
Владимир Путин также предложил кабинету министров выдвинуть предложения по ускорению «деофшоризации» экономики.
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