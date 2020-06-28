Путин ввел правило не летать одним бортом с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он и премьер-министр Михаил Мишустин не летают одним самолетом. Об этом правиле глава государства рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», — цитируют «Известия» российского лидера.
Ранее школьник из башкирского города Сибая Арслан Каипкулов, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт № 1, опубликовал видео на YouTube и рассказал о самолете российского лидера.
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