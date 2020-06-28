Путин ввел правило не летать одним бортом с премьером

«Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», — цитируют «Известия» российского лидера.

Ранее школьник из башкирского города Сибая Арслан Каипкулов, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт № 1, опубликовал видео на YouTube и рассказал о самолете российского лидера.

