Заслуженный пилот рассказал, почему Путин сел, а Шойгу пролетел

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН предположил, что на решение пилотов обоих самолётов повлияла разная степень густоты тумана.

«Я хорошо знаю этот аэропорт, сам там летал. Туман в Бишкеке имеет особенность из-за близости к горам: он может быстро густеть и также быстро таять. Возможно, после того, как самолёт Шойгу подлетел к аэропорту туман был настолько густым, что видимость оказалась просто нулевой. А через какое-то время, когда подлетал самолёт президента, туман стал реже», — предположил заслуженный пилот.

Но в большей степени благополучную посадку президентского борта можно объяснить сочетанием нескольких факторов, уточнил собеседник НСН.

«Экипажи, которые обслуживают президента России — очень высоко подготовленные профессионалы. Они постоянно тренируются в естественных метеоусловиях, когда возникает туман и другие сложные условия, и на тренажёрах. Подбирают в эти экипажи только проверенных людей, прошедших свой профессиональный путь без единой помарки. Конечно, и у Сергея Шойгу в экипажах хорошо подготовленные военные лётчики. Они тоже много тренируются. Но есть нюанс. Самолёт президента, а это Ил-96, оснащён самым современным навигационным оборудованием, которое позволяет производить посадки даже вслепую, без видимости земли, в автоматическом режиме. И к таким посадкам подготовлен данный экипаж — натренирован. Тут сочетание трёх факторов: оборудование самолёта, системы аэронавигации на земле, позволяющие производить "слепые" посадки и подготовка экипажа — привели к решению командира произвести посадку, что он благополучно сделал», — рассказал Смирнов.

Ранее НСН сообщила, что пилотaм экстренно приземлившегося в Подмосковье сaмолетa A321 президентом Владимиром Путиным присвоено звание Героев России. 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Бортпроводники самолета получили ордена Мужества.

