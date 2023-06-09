Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам снабжения ВСУ

Российские военные ночью 9 июня нанесли групповой удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу заявил, что за 7 июня ВСУ потеряли в боях 945 человек и 33 танка

В сообщении уточняется, что было использовано высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены... нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», - указали в военном ведомстве.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены более 50 единиц бронетехники ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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