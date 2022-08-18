Путин встретится в Сочи с Токаевым
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Сочи встречу с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ожидается, что главы государств обсудят вопросы взаимодействия двух стран.
«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — говорится в заявлении Кремля.
Также Путин и Токаев затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе Содружества Независимых Государств.
В начале августа российский лидер провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, напоминает «Свободная пресса». Главы государств договорились в том числе частично перейти на расчеты за поставки газа в рублях, пишет Ura.ru.
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