Шольц считает важным общение с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц газете Dagens Nyheter сообщил, что считает важными прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, особенно это ценно во время кризиса. «Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую», — заявил канцлер. Он отметил, что таким образом хочет донести до президента РФ позицию западных стран по ситуации на Украине.
Ранее Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты.
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