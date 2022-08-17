Шольц считает важным общение с Путиным

По его словам, особенно это ценно во время кризиса. «Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую», — заявил канцлер. Он отметил, что таким образом хочет донести до президента РФ позицию западных стран по ситуации на Украине.

Ранее Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты.

