Шольц считает важным общение с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц газете Dagens Nyheter сообщил, что считает важными прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

Шольц заявил о невозможности нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем

По его словам, особенно это ценно во время кризиса. «Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую», — заявил канцлер. Он отметил, что таким образом хочет донести до президента РФ позицию западных стран по ситуации на Украине.

Ранее Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГерманияПутинШольц
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры