Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля

Рабочая группа по Конституции занимается предложениями в Основной закон страны уже почти месяц. Главные поправки предложил президент, который 15 января озвучил их в обращении Федеральному посланию. Впоследствии появилось много инициатив, от разных общественных и политических сил.

В рабочую группу по подготовке предложений по изменению Конституции входят более 70 общественных деятелей, сенаторов и депутатов. В их числе президент РСПП Александр Шохин, казачий атаман Николай Долуда, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутаты Валентина Терешкова, Ольга Баталина и Ирина Роднина, сенаторы Алексей Пушков и Андрей Клишас, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие.

