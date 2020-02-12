Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля
Президент России Владимир Путин в четверг, 13 февраля, встретится с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Рабочая группа по Конституции занимается предложениями в Основной закон страны уже почти месяц. Главные поправки предложил президент, который 15 января озвучил их в обращении Федеральному посланию. Впоследствии появилось много инициатив, от разных общественных и политических сил.
В рабочую группу по подготовке предложений по изменению Конституции входят более 70 общественных деятелей, сенаторов и депутатов. В их числе президент РСПП Александр Шохин, казачий атаман Николай Долуда, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутаты Валентина Терешкова, Ольга Баталина и Ирина Роднина, сенаторы Алексей Пушков и Андрей Клишас, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие.
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